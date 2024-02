Il cioccolato di Modica IGP al Festival Internazionale del Cinema di Berlino

Per onorare i film italiani che partecipano alla Settantaquattresima edizione del Festival del Cinema di Berlino 2024, il Consorzio del Cioccolato di Modica Igp, d’intesa con Nicola Tarantino Dirigente della Sicilia Film Commission e l’Assessore Regionale al Turismo Elvira Amata, ha prodotto una barretta di cioccolato di Modica IGP con un incarto speciale dedicato all’evento.

Le barrette sono state consegnate all’Ambasciatore d’Italia a Berlino, Armando Verricchio, per farne dono ai protagonisti, non solo italiani, del Festival.

Saranno sei i titoli cinematografici a cui spetterà di rappresentare l’Italia al Festival targato Berlino. In concorso : “Another End” di Piero Messina e “Gloria!” di Margherita Vicario.

La Sicilia è presente alla Berlinale, con due film : “Il Cassetto Segreto” di Costanza Quatriglio, nella sezione Forum e “Quell’estate con Irene” di Carlo Sironi nella sezione Generation, cofinanziati dalla Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission .

Il Consorzio del Cioccolato di Modica IGP ancora una volta al fianco delle Istituzioni per sostenere la cultura e promuovere la Sicilia.

