Santa Croce Camerina. Presentato il piano di classificazione acustica

E’ stato presentato ieri pomeriggio al Comune di Santa Croce, il nuovo Piano comunale di classificazione acustica. Lo strumento di cui si doterà l’Ente di palazzo del Cigno è stato illustrato dalla progettista Costanza Dipasquale e dal tecnico competente in acustica, Carmelo La Cognata. A spiegare la ratio politica che ha portato alla introduzione del Piano è stato il sindaco Peppe Dimartino insieme al Rup Gaudenzio Occhipinti. “Si tratta – ha detto il primo cittadino – del risultato di un accurato studio del territorio, effettuato con la misurazione dei livelli di rumore in diversi punti della città e nei diversi momenti della giornata. Lo studio, condotto con la collaborazione di esperti nel campo dell’acustica ambientale, su input dell’assessore all’Urbanistica Davide Mandarà, ha permesso di delineare una mappa che identifica le diverse “zone acustiche” all’interno del nostro comune. Il piano va nella direzione della tutela e dello sviluppo del territorio, avendo attenzione sia per i residenti, sia con una particolare attenzione alla vocazione turistica ed uno sguardo al futuro”. Nella mattinata di ieri la giunta ha preso atto del piano che adesso verrà trasmesso al consiglio comunale per una successiva approvazione e per l’ottenimento della VIAVAS e solo successivamente torna in Consiglio comunale per la definitiva approvazione.

