Guinea. Crolla miniera d’oro clandestina. Perdono la vita 4 persone

foto: EFE

Quattro persone hanno perso la vita a causa di una frana in una miniera d’oro artigianale di Doko, situata nella prefettura di Siguiri, nel nord della Guinea. Non è la prima volta che in questa regione si registrano incidenti drammatici di questo tipo. Le quattro vittime, identificate come Nansobamadi Diallo (30 anni), Kéoulen Camara (45 anni), Kabinet Traoré (27 anni) e Lancinet Sanoh (37 anni), sono già state recuperate dalle macerie, secondo il portale Media Guinée. Moussa Keita, uno dei minatori sopravvissuti, ha confermato quanto sia precaria la situazione lavorativa in queste miniere, esprimendo il suo dolore per le quattro vittime e la preoccupazione per il futuro dei bambini che hanno lasciato. “Erano tutti genitori, chi si prenderà cura dei loro figli?”, ha detto Moussa. L’attività mineraria assolutamente informale, priva di ogni regola e sicurezza in questa parte della Guinea, spinge la gente ad assumersi grossi rischi. Una terra ricca di minerali è diventata nel corso degli anni una professione estremamente pericolosa e gli incidenti nelle miniere strette e fragili sono diventati sempre più comuni. Sebbene le autorità abbiano tentato più volte di chiudere nella stessa provincia le miniere clandestine, la povertà persistente spinge i lavoratori locali ad assumersi questa responsabilità consapevoli di rischiare la vita.

