India. Vibranti proteste degli agricoltori in marcia verso Dehli

foto: EFE

(gr) Gli agricoltori indiani nuovamente sul piede di guerra contro Narendra Modi e le politiche agricole adottate dal suo Governo. Riprenderanno domani, infatti, le manifestazioni di protesta con una marcia verso la capitale Nuova Delhi, dopo aver respinto seccamente le proposte avanzate dalle autorità governative. I leader contadini hanno rifiutato l’offerta del governo di un contratto quinquennale con prezzi garantiti solo per alcuni raccolti. “Facciamo appello al governo affinché risolva i nostri problemi, rimuova le barricate consentendoci di procedere verso Delhi per protestare pacificamente”, ha detto uno dei leader rurali Jagjit Singh Dallewal. “Le proposte non gratificano gli sforzi degli agricoltori indiani. “Le rifiutiamo”, ha concluso Dallewal. Già la scorsa settimana, migliaia di lavoratori agricoli avevano organizzato massicce proteste sfilando per le strade a bordo dei loro trattori negli stati di Haryana e Punjab. Tuttavia, non gli è stato concesso di avanzare verso la capitale. Tutto ciò si svolge nel contesto delle elezioni legislative in calendario quest’anno, in cui si stima in base ai sondaggi che il primo ministro Narendra Modi verrà rieletto per la terza volta consecutiva, visto che gode del 75 per cento di consenso della popolazione di maggioranza di fede indù.

