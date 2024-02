Assange come Navalny? Opinioni diverse..di Giannino Ruzza

Questa sera la moglie di Julian Assange ci ha raccontato che suo marito è come Navalny: stesse condizioni carcerarie, stesso trattamento di isolamento, stessa alimentazione, stessa temperatura ambientale, gli manca per essere proprio uguale solo il novichok nelle mutande. Per il resto nessuna differenza. Il Regno Unito come la Russia. Sunak come Putin. Il giornalista australiano e fondatore del portale WikiLeaks, Julian Assange, eroe o spia? Accusato dagli Stati Uniti del reato di complicità nell’hackeraggio di file del Pentagono e violazione della legge sullo spionaggio. News recente, ci dice che è stato candidato al Premio Nobel per la Pace 2024, come ci ha riferito la deputata norvegese che lo ha proposto, Sofie Marhaug. Ciò avviene nel momento in cui l’Alta Corte di Londra deciderà se debba essere estradato o meno negli Stati Uniti, che lo accusa di 18 reati per rivelazione di informazioni militari segrete che gli potrebbero costare 175 anni di galera. “Assange ha rivelato i crimini di guerra occidentali e ha contribuito alla pace. Se vogliamo evitare la guerra, dobbiamo conoscere la verità sui danni che provoca”, ha detto la Marhaug. ll giornalista australiano rimane in detenzione preventiva in un carcere di massima sicurezza londinese da quando è stato detenuto su richiesta degli Stati Uniti nel 2019, dopo che l’Ecuador (Assange per sfuggire alla cattura si era rifugiato nell’ambasciata dell’Ecuador di Londra) gli ha ritirato l’asilo diplomatico concessogli nel 2012. Con la differenza che uno ha cercato di non farsi catturare, mentre l’altro Navalny dopo essere stato avvelenato, e curato in Germania, e ritornato in Russia, dal suo carnefice. Domani, forse, dopo il pronunciamento dell’Alta Corte londinese, sapremo come andrà a finire.

