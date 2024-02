Pozzallo, due mercantili in stato di detenzione al Porto

Nel corso di controlli svolti a bordo delle navi battenti bandiera estera che approdano nel porto di Pozzallo, i militari della Capitaneria di Porto di Pozzallo coadiuvati dai militari della Capitaneria di Porto di Siracusa (Nucleo Port State Control) hanno emesso provvedimenti di fermo amministrativo c.d. “detenzione” (Notice of Detention) nei confronti di due unità del tipo “General Cargo”, battenti bandiera Camerun e Panama.

La detenzione è una misura che viene adottata a tutela della sicurezza della navigazione e dei lavoratori imbarcati sulle unità straniere che scalano i porti dei Paesi aderenti al Memorandum di Parigi, un accordo internazionale che si prefigge l’obiettivo di migliorare gli standard di sicurezza delle navi avvalendosi un sistema armonizzato e condiviso di controlli e di sanzioni.



Tali provvedimenti sono stati adottati dal personale del Nucleo Port State Control dopo aver constatato che le condizioni operative e di lavoro si presentavano al di sotto degli standard fissati dalle principali convenzioni internazionali.

In particolare, durante l’ispezione sono emerse innumerevoli irregolarità (deficienze) sulla documentazione di bordo, sulle dotazioni antincendio, sulla prevenzione dell’inquinamento marino. Inoltre sono state riscontrate gravi carenze nella gestione dei profili di sicurezza e delle condizioni di vita e di lavoro dell’equipaggio a bordo.

Le unità saranno autorizzate a proseguire la navigazione soltanto dopo la revoca del provvedimento di fermo conseguente non soltanto all’eliminazione delle gravi carenze riscontrate ma altresì all’accertamento concreto, da parte del nucleo ispettivo della Capitaneria di porto, del ripristino degli standard minimi sia dei profili di sicurezza della navigazione che dei profili della vita umana in mare.

Le attività di verifica da parte del personale PSC della Capitaneria di porto di Pozzallo proseguiranno al fine di accertare la conformità delle navi alla normativa vigente e la capacità dei relativi equipaggi a garantire che le operazioni di bordo possano svolgersi nelle necessarie condizioni di sicurezza.

Salva