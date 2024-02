Ammatuna: “Niente logiche lottizzatorie per nomina manager Asp”

Martedì la 1^ Commissione dell’ARS dovrà verificare e convalidare le nomine dei Manager della sanità nelle ASP, compresa l’indicazione dell’imbarazzante situazione in cui si viene a trovare il Pino Drago (foto), indicato come Direttore Generale dell’ASP di Ragusa, perché questi è parte e controparte in un processo che vede la stessa azeinda sanitaria, che lo stesso dovrebbe dirigere, parte civile in un processo in cui è imputato.

“Si spera che i Deputati della 1^ Commissione facciano un lavoro serio e rigoroso nella scelta dei nomi di chi deve gestire la sanità nella nostra isola – denuncia il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna -. La salute e la vita sono il bene supremo ed è assolutamente indispensabile che in questo settore così delicato, siano indicati professionisti di grande qualità. Non si può non sottolineare inoltre, l’enorme massa di danaro (più di 10 miliardi di euro) che è il costo del finanziamento del servizio sanitario regionale che presuppone, da parte di chi lo gestisce non solo capacità, ma anche grande rigore morale, visti i numerosi scandali che hanno colpito la sanità siciliana nel passato. Purtroppo la rigida lottizzazione e la spartizione delle poltrone è prevalsa ancora una volta sull’interesse generale.

Sembra essere tornati ad una visione angusta e pericolosa nella gestione della sanità considerata purtroppo, ancora una volta – conclude Ammatuna- come un formidabile pascolo elettorale e clientelare. La speranza è quella di non precipitare in qualche retrobottega di cuffariana memoria”.

