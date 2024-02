La protesta degli agricoltori si sposta al porto di Pozzallo

Gli agricoltori riuniti nel presidio di Modica in contrada Michelica, hanno deciso di comune accordo, di spostare la protesta presso il porto di Pozzallo, martedì 20 Febbraio. La manifestazione corteo, si muoverà dalla zona artigianale di Modica lungo la SS 115 con destinazione porto di Pozzallo. Motivo della manifestazione è la sensibilizzazione contro la concorrenza sleale, l’importazione pessima dal mondo e norme restrittive sulla produzione in Europa. Sono invitati tutti gli agricoltori, le organizzazioni sindacali, rappresentanti istituzionali dell’intera provincia, associazioni di categoria, associazione di consumatori e la gente comune per appoggiare la protesta. “La nostra intenzione è quella di lottare fino alla fine, per ottenere quello che ci spetta”.

