Ritmo Sudio Danza di Modica già in auge

La Ritmo Studio Danzadi Modica dopo solo qualche mese dalla nuova apertura è già alla vetta delle competizioni.

Lo scorso fine settimana, infatti, gli allievi della scuola e gli insegnanti sono stati protagonisti al Trapani Dance Festival” portando a casa molteplici medaglie. In particolare Azzurra Pisana e Natalia Peluso hanno conquistato le medaglie d’argento nel settore danze latino americane. Nella stessa sezione ⁠Matilde Terranova ha ottenuto la medaglia di bronzo.

⁠Greta Di Stefano ha conquistato la semifinale alla sua prima gara dopo solo qualche mese di studio, ⁠Asia Arenaè finalista danze latino americane; ⁠Miriam Tela è stata quarta classificata nelle danze latino americane.

Il Gruppo under 16 Modern Contemporary ha ottenuto la medaglia d’oro, a cura degli insegnanti Giulia Maltese e Andrea Macauda.

Hanno conquistato due medaglie d’oro anche gli insegnanti Caterina Boncoraglio e Gaetano Cassenti, sia nelle danze standard che nelle danze latino americane.”Questo è solo l’inizio – dicono i due coach – . Siamo fieri delle performance portate in pista, frutto del sacrificio e della costanza di tutti gli allievi. Un enorme grazie a tutti i genitori e a tutte le persone che credono in noi e, infine, non per importanza, grazie a Manuela Ruta, insegnante dj danza classica della scuola e di fondamentale supporto per tutti”.