Il Santa Croce Calcio rimedia la dodicesima sconfitta di fila

Il Santa Croce calcio non riesce ancora a mettere punti in cassaforte e rimedia la dodicesima sconfitta consecutiva. La squadra di mister Carmelo Di Salvo nonostante una buona gara, rimane vittima dei soliti errori difensivi che vanificano lo sforzo profuso in mezzo al campo, omaggiando gli avversari con reti ampiamente evitabili.

Di Salvo le ha provate tutte, per tentare di cambiare tendenza, ma, i biancazzurri non riescono proprio ad avanzare sul lato tecnico e le squadre avversarie a mani basse prevalgono e avanzano in classifica.

Di positivo rimane ancora la speranza di poter raggiungere la zona play out che si trova a sole quattro lunghezze, ma, vista la tendenza delle ultime gare, un cambiamento di rotta sembra proprio una chimera.

Di seguito il commento di mister Carmelo Di Salvo:

“Come sempre paghiamo caramente i soliti errori difensivi, ma, questa volta, nonostante, la sconfitta ho visto una squadra più viva sul fronte del gioco. Sullo 0-0 addirittura abbiamo avuto una buona occasione per passare in vantaggio, ma non abbiamo avuto la giusta lucidità per metterla dentro. Poi, abbiamo regalato due reti all’Atletico Catania, ma sul finale di tempo, prima di subire la terza rete, abbiamo sprecato l’occasione per riaprire la partita fallendo la rete da pochi passi.

Nella ripresa abbiamo cercato di giocare con tranquillità, facendo bene, ma sul finale abbiamo subito la quarta rete. Fortunatamente la classifica ancora ci tiene in gioco, visto che siamo a quattro punti dalla zona play out, ma, resta il fatto che dobbiamo cercare di essere più cinici sotto porta e cercare di fare punti”.

