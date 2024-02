Gli scolari delle “Benedettine” di Modica insieme dopo 25 anni

Si sono ritrovati in noto locale cittadino, nel segno della convivialità, dopo 25 anni, i compagni di classe della 5^ elementare dell’Istituto Benedettine di Modica. Un incontro che è stato voluto con immenso entusiasmo da parte di ogni partecipante.

È stata la casualità di una comune conoscente ad accendere la fiamma tra due ex compagne di scuola che, con nostalgia e voglia di rivedersi, hanno dato vita a questa rimpatriata, dove sono stati coinvolti non soltanto i compagni di classe ma anche le maestre che hanno accompagnato ognuno di loro nel percorso di crescita. Venticinque anni, non sono stati solo una virgola ma un processo fatto di trascorsi e cambiamenti. Tra chiacchiere e ricordi il tempo è volato.

A fine serata, oltre a darsi appuntamento sul gruppo WhatsApp, si rinnova l’impegno ad incontrarsi, tutti quanti nel periodo estivo nel tentativo di riunire anche chi per motivi di lavoro vive ormai lontano da Modica.

