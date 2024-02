Modica, pedone investito in Piazza Corrado Rizzone

Un uomo di corporatura robusta e sui 60 anni è stato investito da un’auto mentre stava attraversando la strada. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di domenica tra l’inizio di via Nazionale e l’inizio di via Tirella, nei pressi di piazza Corrado Rizzone. L’uomo è stato sbalzato da circa un metro dal punto d’impatto, dove è rimasta una scarpa sull’asfalto. L’uomo, dolorante e sanguinante dal volto, è stato subito soccorso dai carabinieri, che stavano pranzando in una vicina trattoria, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza che lo ha trasportato d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore. Da accertare l’esatta dinamica dell’incidente stradale.

foto archivio

