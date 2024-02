Vittoria, corso di primo soccorso. Presentata ieri l’iniziativa

Anche Confcommercio sezionale Vittoria ha sostenuto il corso di primo soccorso che, in collaborazione con il Comune e il Centro donna, è stato presentato presso la sala delle capriate Gianni Molè. Tra gli interventi, oltre a quelli dei rappresentanti istituzionali, dal sindaco Francesco Aiello all’on. Nello Dipasquale, dal vicesindaco Peppe Fiorellini all’assessore Francesca Corbino, oltre alla presidente del centro Donna, Silvana Amarù, anche quello del presidente sezionale dell’associazione di categoria, Gregorio Lenzo, il quale ha sottolineato che “non poteva mancare da parte nostra il supporto a una iniziativa del genere, rivolta ai cittadini e, soprattutto, a chi sente la necessità di fare la cosa giusta quando si presentano circostanze eccezionali in cui non solo il sangue freddo ma soprattutto la perizia s’impongono. La presenza del dott. Gaetano Giarratana, direttore corsi Blsd Asso Formatori, rende tutto il progetto molto più qualificato dal punto di vista formativo. Ringraziamo anche l’on. Dipasquale che ha già, nel mese scorso, donato un defibrillatore alla società operaia di mutuo soccorso Rosario Cancellieri e che ora ha annunciato che ne donerà altri due. Sono tutti aspetti meritevoli della massima considerazione e che, soprattutto, fanno emergere la qualità della cultura della solidarietà che, in una città come Vittoria, non è mai mancata e che, con questa iniziativa, cercheremo di elevare ulteriormente”. “Come Confcommercio – ha concluso Lenzo – ci siamo impegnati a essere parte integrante di progetti volti a garantire la sicurezza e il benessere di una comunità, anche dal punto di vista sanitario. L’integrazione di dispositivi salvavita come i defibrillatori automatici esterni nei nostri contesti urbani non solo aumenta la sicurezza pubblica, ma può anche contribuire a creare un’immagine positiva della nostra comunità e del nostro salotto cittadino, la via Cavour”.

