Colombia. Agguato del Clan del Golfo provoca la morte 4 militari

(gr) Il gruppo criminale noto come Clan del Golfo ha provocato la morte di almeno quattro soldati e il ferimento di altri sette in uno scontro armato con l’esercito colombiano nel dipartimento di Antioquia, “Condanniamo il vile assassinio dei nostri militari professionisti negli scontri contro il Clan del Golfo mentre stavano effettuando operazioni di perlustrazione a salvaguardia degli abitanti della zona rurale di Segovia”, ha affermato il Comando delle Forze Militari. Ha inoltre comunicato che un ufficiale, due sottufficiali e altri quattro soldati, due dei quali in condizioni critiche, sono stati trasportati nell’ospedale della città di Barrancabermeja, ubicata nel centro del Paese sudamericano. Nonostante le perdite, il Comando delle Forze Militari ha assicurato che manterrà le operazioni di setacciamento nella zona rurale del dipartimento di Antioquia fino a quando non saranno assicurati alla giustizia i responsabili del vile agguato. Nonostante la cattura nel 2021 di Otoniel, boss del Clan del Golfo, il criminale più ricercato della Colombia, il gruppo malavitoso continua a smerciare droga in Messico e in giro per il mondo anche grazie alla complicità e corruzione ai più alti livelli militari. L’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha espresso la sua preoccupazione per gli scontri armati che hanno colpito almeno 754 famiglie nella zona rurale del comune di Segovia, denunciando che le bande criminali esercitano pressioni, attacchi e vessazioni sulla popolazione civile nel nord-est del dipartimento di Antioquia.

