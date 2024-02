Esercito Italiano: il 14% del personale proviene dalla Sicilia, il 71% da Sud e Isole

La grande maggioranza del personale militare in forza presso l’Esercito Italiano proviene dal Sud e dalle Isole, e il 14% del totale proviene dalla Sicilia: è questo ciò che emerge da un’analisi dei dati resi noti sul sito Internet ufficiale di questa istituzione.

Perché l’arruolamento nell’Esercito sa essere utile per il proprio futuro professionale

Da quando il servizio di leva non è più un obbligo per i cittadini italiani di sesso maschile, ovvero dal 1 gennaio 2005, l’arruolamento nell’Esercito è divenuto una scelta volontaria che oggi, peraltro, si rivolge anche alle donne, scelta che può sicuramente rivelarsi importante per il proprio futuro.

Vi è la possibilità di avviarsi ad una carriera nel medesimo Esercito Italiano, previa la vittoria di specifici concorsi a tempo indeterminato, inoltre i vari periodi di ferma prefissata possono essere utilissimi per chi desidera entrare in altre Forze Armate: alcuni concorsi, infatti, si rivolgono esclusivamente ai cittadini che hanno completato con esiti positivo quest’esperienza in Esercito, altri invece prevedono, per questa categoria di candidati, delle riserve di posti.

Le riserve di posti per chi è stato arruolato in Esercito sono molto cospicue, ecco perché l’arruolamento nell’esercito nazionale può essere un autentico trampolino di lancio per chi aspira ad una carriera in divisa; per chi ha quest’obiettivo, ovviamente, è importante tenere sempre d’occhio i concorsi del Ministero della Difesa, magari visitando portali come www.concorsipubblici.com, che consentono di ricercare i bandi d’interesse in modo molto pratico ed agevole.

È utile sottolineare che delle quote di posti riservate a chi è stato arruolato in Esercito possono essere previste anche in tutt’altro tipo di concorsi pubblici, anche laddove non siano inerenti il mondo militare.

Esercito composto prevalentemente da meridionali, cospicua la percentuale di siciliani

Come si diceva, i militari in forza presso l’Esercito Italiano sono per gran parte meridionali, e i dati, da questo punto di vista, sono a dir poco netti: come si può notare visitando il sito Internet ufficiale di questo corpo militare, infatti, il 50,8% del personale proviene dall’Italia Meridionale e il 20,7% dalle Isole.

Considerando come “Sud” sia il personale proveniente dalle Isole che quello dell’Italia Meridionale in senso stretto, si raggiunge una percentuale pari al 71,5%; decisamente esiguo, invece, è l’apporto dell’Italia Settentrionale, con appena il 9,4%.

La Sicilia contribuisce in maniera davvero cospicua al personale dell’Esercito Italiano: come si può notare sul sito web, infatti, risultano essere in forza 14.632 militari siciliani, che, rapportati ai 99.000 militari che compongono complessivamente l’Esercito, rappresentano una percentuale superiore al 14%.

Altre statistiche interessanti sulla composizione del personale dell’Esercito

Effettuando un confronto con l’altra grande isola italiana, la Sardegna, la Sicilia vanta una presenza di militari di gran lunga superiore: il personale proveniente dalla Sardegna, infatti, ammonta a 5.909 unità, ciò significa che i siciliani sono presenti in una quantità più che doppia.

La Sicilia, ad ogni modo, non è la prima regione d’Italia per quel che riguarda la provenienza del personale dell’Esercito Italiano: il primo posto in questa speciale classifica spetta alla Campania, con 26.841 militari arruolati, cifra corrispondente a circa il 27% del totale.

