Ispica, nessun cambio di nome per via Duca degli Abruzzi

Via Duca degli Abruzzi di Ispica non cambierà nome. Lo ha comunicato il sindaco che ha annunciato la revoca della delibera di intitolazione della strada all’on. Salvatore Stornello per il quale, ha detto, sarà comunicata presto una nuova dedicazione.

“Fummo fra i primi a chiedere la revoca di quel provvedimento, sia per vizi di forma, sia per inopportunità politica visto che non era stato preceduto da un confronto con la città. Bisogna dare atto al sindaco – commenta il consigliere del Pd, Gianni Stornello – di avere riconosciuto la mancata previsione del dissenso su una decisione che lui immaginava riscuotesse grande favore. Così non è stato. Hanno prevalso il buon senso e soprattutto la capacità di Ispica di riscoprirsi comunità e contestare con civiltà e fermezza decisioni non condivise, senza paure reverenziali e confrontandosi a viso aperto con i suoi rappresentanti istituzionali. Il monito per il futuro anche immediato è chiaro: ci sono scelte importanti che non possono essere prese in solitudine. La parola magica è condivisione”.

Dopo l’annuncio del sindaco di pensare ad altro per ricordare nella toponomastica la figura dell’on. Stornello, il consigliere del Partito Democratico si dice “in attesa di conoscere, per valutarla prima, la proposta dell’Amministrazione” e confida che saranno ricordati anche “altri protagonisti di una stagione politica importante nella quale l’on. Stornello non fu l’unico ad occupare le prime linee”.

Quanto alle strade prive di nome, per Gianni Stornello “è il caso di dare seguito alla delibera di Giunta del 2020 che con una serie di intitolazioni a personalità oggettivamente riconosciute come illustri mise mano al problema”.

