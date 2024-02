Buscema e Fiorilla: “A Scicli è caos calmo nella giunta Marino”

“Il primo cittadino ha provveduto alla nomina del quinto assessore chiamando nella compagine governativa la dottoressa Valeria Timperanza”. Lo dicono Marianna Buscema, consigliera comunale di Italia Viva, e Armando Fiorilla, segretario del Partito socialista. “Augurando un proficuo lavoro alla neoassessora – aggiungono – non possiamo non porre alcune domande di natura politica che possono essere utili a chiarire le attuali posizioni della Giunta Marino. L’assessore Timperanza rappresenta una nomina come tecnico di fiducia del sindaco oppure rappresenta una delle liste civiche a sostegno di Marino? Un articolo riportato da una testata locale parla di scelta avvenuta all’interno di una rosa di nomi forniti da “Libertà popolare”. È davvero così? Perché se così fosse abbiamo tante altre domande: quale “Libertà popolare”? Quella da cui è uscito il consigliere Di Benedetto, per forti divergenze, lasciando solo Puglisi a rappresentarla in Consiglio comunale? E Libertà popolare, con l’allora assessore Puglisi, non si era detta amareggiata per il trattamento ricevuto tanto da far comprendere che voleva togliere la propria fiducia al primo cittadino? C’è qualche ripensamento? Ci sembra che la situazione politica sia piuttosto caotica all’interno della compagine mariniana. L’augurio è che almeno in Consiglio comunale possiamo avere quelle risposte che ad oggi non è dato sapere dalla bocca del sindaco e che troppo spesso apprendiamo solo con un susseguirsi di comunicati”.

Salva