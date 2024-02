Basket. La Virtus Ragusa si regala un gran ritorno con Ianelli

La Virtus Ragusa di basket è felice di riaccogliere fra le proprie fila Giovanni Ianelli, guardia-play classe 2000, che nella prima fase di questo campionato ha giocato con Oleggio. Giovanni ha disputato le ultime tre stagioni in maglia Virtus: il suo è un ritorno a casa.

Il giocatore sarà a disposizione di coach Recupido fin dalla trasferta di domenica pomeriggio a Rende, nell’ultima gara del girone H del campionato di Serie B Interregionale: “Sono molto felice di essere tornato a Ragusa – dice Iannelli -, perché è una società che fa crescere e si prende cura dei suoi giocatori. Mi fa piacere ritrovare la Virtus, i suoi collaboratori, i vecchi compagni di squadra con cui mi sono sempre trovato benissimo”.

L’esterno, 1.90 di altezza, aveva chiuso la sua ultima stagione virtussina con oltre 12 punti di media: “Quest’anno non ho avuto la fortuna di vedere spesso i ragazzi, ma in questi pochi giorni trascorsi a Ragusa mi sono subito sentito a mio agio – continua Ianelli -. Mi piace il sistema di gioco, apprezzo le idee dello staff tecnico e anche i nuovi compagni, quelli che non conoscevo ancora, mi hanno fatto da subito un’ottima impressione. Cercherò di fare del mio meglio per dare una mano alla squadra a raggiungere gli obiettivi stagionali. Sono a completa disposizione dell’allenatore”.

“Giovanni è un atleta ragusano – dice coach Recupido – e il suo ritorno a casa è un’opportunità da cogliere. È un giocatore che ci darà la possibilità di avere più intensità in difesa e soluzioni diverse in attacco. Ci permette inoltre di avere un roster più ampio in vista della seconda parte di stagione che sarà molto lunga e impegnativa”.

