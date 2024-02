Coraggio Comiso. Campo base area di ricovero nel degrado

I consiglieri comunali di Coraggio Comiso, Salvo Liuzzo e Cristina Betta, hanno realizzato un video, diffuso sui social, in cui mettono in evidenza le condizioni di degrado in cui versa il campo base area di ricovero della Protezione civile. “Un’area di ricovero – spiegano Liuzzo e Betta – realizzata grazie a un progetto co-finanziato dall’Unione europea e che rappresenta un luogo strategico di raccolta e di stazionamento in caso di calamità naturali. Da almeno un anno, questo presidio di sicurezza si è trasformato in una grande discarica di rifiuti di ogni genere, tra l’altro tutto ciò accade a pochi passi dal mercato ortofrutticolo, quindi con possibili ripercussioni dal punto di vista sanitario”. “Qualsiasi area del terreno – continuano Liuzzo e Betta – per quello che abbiamo avuto modo di documentare, risulta impraticabile, i muri di recinzione sono distrutti, il cancello principale è pericolosamente divelto, da tempo chiediamo un intervento per bonificare l’area. Ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta da parte dell’Amministrazione comunale il cui unico pensiero dei vari componenti è di riprendersi nei consueti selfie d’ordinanza. Ci vuole coraggio, diciamo noi, a tenere Comiso in queste condizioni. Non pensiamo che gli elettori abbiano votato questa amministrazione per vedere trattata la città in questo modo. Chiediamo un repentino cambio di rotta”.

