Santa Croce Calcio. Sabato trasferta contro Atletico Catania

IL Santa Croce calcio va a fare visita all’Atletico Catania nell’anticipo della settima giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza. La squadra di mister Carmelo Di Salvo dopo la sconfitta interna di domenica scorsa (l’undicesima consecutiva) è sempre più relegata all’ultimo posto della classifica e vede svanire sempre di più ogni possibilità di raggiungere l’obiettivo della salvezza. La matematica ancora non condanna i biancazzurri, ma le speranze diventano sempre più flebili, a meno che nelle ultime gare che restano alla fine del torneo non ci sia un netto cambio di rotta.

Mister Carmelo Di Salvo in settimana lo ha detto chiaro alla squadra che non ha intenzione di arrendersi e che è un dovere per la squadra provarci fino alla fine.

È una questione di rispetto nei confronti della società che in questi mesi ha fatto sforzi enormi per garantire una certa stabilità dopo l’incresciosa situazione venutasi nel mese di novembre.

La gara si giocherà sabato pomeriggio allo stadio “Binanti” di Scordia e avrò inizio alle ore 15.00. A dirigere la gara sarà il signor Vincenzo Braschi della sezione arbitrale di Trapani che sarà assistito dal signor Grasso di Acireale e dal signor Casisa di Palermo.

