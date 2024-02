Affidati i lavori per il consolidamento del fronte roccioso limitrofo al boschetto della villa di Vittoria

L’assessorato comunale ai Lavori pubblici di Vittoria comunica che sono stati affidati i lavori per il consolidamento di tutto il fronte roccioso limitrofo al boschetto della villa cittadina. L’intervento, per l’ammontare complessivo di 995mila euro, prevede interventi di rafforzamento delle pareti rocciose tramite chiodature e l’inserimento di pilastri di sostegno negli aggrottati al fine di evitare cedimenti e consolidare le aree interessate. Sono previste anche opere di finitura come pavimentazione, realizzazione di viminate e muri in pietra con canaline di scolo, pulizia e scerbatura del sito. L’intervento rientra nella misura del Pnrr denominata M2C4I2.2 che l’Amministrazione comunale ha intercettato. “Un altro obiettivo centrato – commenta l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro – grazie agli sforzi da parte dell’esecutivo e soprattutto degli uffici. Abbiamo presentato il progetto già pochi giorni dopo il nostro insediamento perché eravamo consapevoli che quel fronte roccioso a rischio doveva essere messo in sicurezza. Grazie alla lungimiranza e all’operatività del sindaco Francesco Aiello, dunque, ci siamo mossi in tempi rapidi con gli uffici proprio per potere intercettare le risorse economiche in questione. E diciamo che, alla luce delle lungaggini della burocrazia, ancor più se riguardano i fondi a valere del Pnrr, siamo soddisfatti perché abbiamo ottenuto riscontri positivi in tempi tutto sommato rapidi. Ora, dopo avere effettuato una serie di sopralluoghi, siamo già arrivati alla fase dell’aggiudicazione e ci stiamo adoperando affinché gli interventi possano essere completati nei tempi dovuti. Un altro grande successo, dunque, dell’amministrazione targata Aiello e dell’assessorato che mi onoro di rappresentare. Intendo ringraziare personalmente il sindaco per l’attenzione manifestata nei riguardi di questo progetto che ha inteso mettere in evidenza già sin dai miei primi giorni di operatività in seno all’assessorato. Ringrazio, anche, la professionalità e la capacità di tutti i tecnici del nostro ufficio, la dottoressa Chiara Garofalo che è il Rup del progetto e anche la signora Anna Leonardi dell’ufficio gare oltre alla direzione Cuc e alla direzione Lavori pubblici. Tutti assieme, ognuno per le proprie competenze, ci siamo adoperati per portare avanti questo grande obiettivo che oggi è arrivato finalmente a prendere una forma concreta. I lavori inizieranno molto presto, cercheremo di accelerare le tempistiche. Vogliamo dare tutto il lustro necessario a questa zona della villa comunale che sarà messa in sicurezza proseguendo in quel lavoro di riqualificazione urbana che la Giunta Aiello sta portando avanti in tutta la città”.

