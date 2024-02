Iv Vittoria. Operatori agricoli incontrano l’onorevole Gadda

La vicepresidente della commissione Agricoltura alla Camera dei deputati, l’on. Maria Chiara Gadda, ha ricevuto, ieri pomeriggio, in Parlamento, una delegazione degli imprenditori agricoli vittoriesi guidata dal sindaco Francesco Aiello. “Ringrazio la consigliera comunale di Italia Viva a Vittoria, Sara Siggia – ha spiegato l’on. Gadda – per avere favorito questo contatto, perché è fondamentale ascoltare le istanze direttamente da chi vive le problematiche del settore. Avevo visitato questa estate il territorio del Ragusano, caratterizzato dalla presenza di aziende agricole strutturate che in questi anni hanno investito molto in tecnologia, innovazione e formazione continua. Lì si produce buona parte del made in Italy ortofrutticolo. Abbiamo discusso della ormai nota questione dell’Irpef che per prima avevo posto subito dopo la mancata riconferma in legge di bilancio, ma anche di investimenti, crisi di liquidità delle imprese, burocrazia nell’accesso ai bandi, difficoltà nel ricambio generazionale e mancata proroga degli sgravi contributivi ai giovani. Bene che si inizi a parlare di agricoltura anche con l’opinione pubblica, troppo spesso se ne è discusso con superficialità, populismo e demagogia. Perché poi da qui dipende molta sciatteria che si vede nelle scelte politiche”.

La consigliera Siggia, componente del coordinamento regionale di Italia Viva, sottolinea che “a fronte di una questione così pesante per il nostro territorio, non ci sono steccati ideologici che valgano, ma si deve cercare di tenere unito il fronte. Ed è questo il senso di portare avanti una opposizione il più possibile costruttiva, cercando di intercettare, come in questo caso, e provare a risolvere le problematiche che emergono dal territorio. Lunedì in aula, a Vittoria, era stato votato un odg proprio sull’agricoltura. Abbiamo, dunque, colto la palla al balzo. E’ necessario mobilitarsi e noi stiamo cercando di farlo nella maniera più produttiva possibile sapendo che soltanto così si potranno ottenere risultati di un certo tipo. Ringraziamo l’on. Gadda, che era già stata nella nostra città e che quindi conosce a menadito i problemi esistenti, per la disponibilità che ci ha immediatamente fornito”. “Ancora una volta – conclude la coordinatrice provinciale di Italia Viva Ragusa, Marianna Buscema – la nostra deputazione, ogni qualvolta viene sollecitata, testimonia con fatti concreti la propria vicinanza al nostro territorio e, in questo caso, alla nostra agricoltura. E’ questo, quello concreto, l’unico modo che conosciamo di fare politica.Per cercare di arrivare agli obiettivi”.

Salva