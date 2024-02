Avis. Disagio giovanile oggi tra nuove tecnologie e difficoltà relazionali

Venerdì 23 febbraio 2024, dalle ore 8.30 alle 12.30, presso l’Auditorium “Saro Di Grandi” dell’Avis di Ragusa, si terrà il Convegno dal titolo: “Il disagio giovanile oggi tra nuove tecnologie e difficoltà relazionali”.

Il convegno sarà presieduto dal Prof. Gioacchino Lavanco, Professore di Scienze Psicologiche, Pedagogiche dell’esercizio Fisico e della Formazione presso l’Università degli Studi di Palermo, e moderato dalla Dott.ssa Giovanna Criscione.

Tra gli interventi programmati, saranno presenti il Dott. GianPiero Saladino, Direttore Scuola per Assistenti sociali “F. Stagno D’Alcontres”, e il Dott. Castronovo Domenico, psicologo.

Considerata l’importanza e l’attualità della tematica trattata, nonché la rilevanza pedagogico-didattica dell’evento, i Docenti sono caldamente invitati a partecipare ai lavori del Convegno.

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Sono stati richiesti i CFP del Croas.

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni, si prega di contattare la segreteria al numero 0932/683015.

Salva