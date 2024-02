Prima per Alessandro Settineri sulla panchina del Modica Calcio

Inizia il cammino di Alessandro Settineri sulla panchina del Modica Calcio, il mister rossoblu è attesto a Mazzarrone per una sfida che vedrà tutti i tifosi della Contea curiosi di scoprire come la formazione capitanata da Vindigni sia cambiata in questi primi allenamenti.

In un periodo così breve non è sicuramente facile dare il proprio imprinting ad una squadra, qualunque essa sia, e allora Settineri non può che provare a spronare i suoi e metterli nelle migliori condizioni per rendere bene in campo e dimostrare tutto il loro valore.

All’andata fu la doppietta di Savasta ed i gol di Manfrè (oggi infortunato) e Prezzabile a chiudere il risultato sul 4-1. La sfida oggi vede la formazione di casa cercare ancora la prima vittoria nel girone di ritorno e l’esigenza di fare punti per allontanarsi di nuovo dalla zona retrocessione, sicuramente vogliosi di sfruttare il fattore campo contro una grande che però ha cambiato da poco.

In settimana mister Settineri ha spiegato: “Dobbiamo avere il massimo rispetto per il Mazzarrone perchè scenderà in campo con un obiettivo importante, ma noi siamo il Modica è dobbiamo assolutamente fare il Modica. – poi spiega – Sono arrivato da poco ma ho subito avuto la fiducia dell’ambiente e la disponibilità di tutti i ragazzi, questo aspetto è fondamentale o non avrebbe senso la mia presenza qui. Adesso dobbiamo lavorare tanto e dimostrare che siamo veramente una delle grandi di questo girone”.

Qui l’elenco dei primi convocati da Settineri, valido per la sfida contro il Mazzarrone:

Portieri:. Basso, Marino, Trovato N.

Difensori: Ababei, Ballatore, Cacciola, Diop, Parisi, Trovato M.

Centrocampisti: Alfieri, Biondi, Cicero, Guerci, Incatasciato, Palermo, Palmisano, Prezzabile, Strano.

Attaccanti: Agodirin, Azzara, Famà, Savasta

