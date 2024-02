“Carnival” stasera in Piazza Matteotti a Modica

L’atmosfera festosa del carnevale sta per avvolgere piazza Matteotti a Modica, questa sera alle 22.30 “Carnival” una bella serata di carnevale grazie all’impegno e all’organizzazione dei commercianti e dell’associazione Modica in Opera che quest’anno hanno voluto garantire la magia di questa tradizione. La città si appresta a vivere un evento speciale, dove il cielo s’illuminerà di musica, colori e allegria. Questo evento si annuncia come un momento di gioia e condivisione per la città, un’opportunità per riunirsi e festeggiare insieme, avvolti dalla magia delle luci e dall’energia della musica con DJ Set Ivan Cappello – Julio vox e percussioni live Lorenzo Accetta. Uno spettacolo di musica, per una serata da vivere divertendosi, perché a carnevale deve esserci la musica che vale.

