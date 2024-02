Venezuela. Iniziato il Carnevale a El Callao

Fin dalle prime ore del mattino gli abitanti della città venezuelana di El Callao stanno celebrando l’inizio del Carnevale con sfilate nella piazza principale e nelle strade della città situata nel sud del Venezuela. Un carnevale con caratteristiche particolari, dovute a un mix di migranti arrivati ​​nella regione e impegnati nello sfruttamento delle miniere d’oro. Come in altri paesi, la celebrazione del Carnevale integra varie espressioni culturali come danza, musica, cibo, tradizioni, ecc. Il Carnevale di El Callao è stato dichiarato patrimonio immateriale dell’umanità nel 2016, per questo i residenti stanno cercando di farlo conoscere e apprezzare a livello internazionale. La celebrazione a El Callao è abbastanza simile ai carnevali del Brasile nella fantasia dei costumi che donne e uomini indossano in gruppo durante la celebrazione della caratteristica festa cittadina.

