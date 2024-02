Islanda. Preoccupa la terza eruzione vulcanica

Un vulcano situato sulla penisola di Reykjanes, in Islanda, sta eruttando per la terza volta dal 18 dicembre scorso. Secondo l’ufficio meteorologico islandese nella regione di Sýlingarfell è stato avvertito anche un terremoto di lieve magnitudo con abbondante espulsione e colata di lava lunga tre chilometri. Un volo di ispezione ha rivelato che l’eruzione è concentrata nello stesso luogo del 18 dicembre 2023. Questa sarebbe la sesta eruzione vulcanica in due anni registrata in terra islandese. Con almeno 32 vulcani dichiarati attivi, l’Islanda è la nazione più vulcanica del continente europeo.

