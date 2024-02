Colombia. Crivellato mortalmente in casa membro LGBTIQ+

Un altro episodio sanguinoso che ha coinvolto un leader sociale è stato registrato in Colombia, nella città di Ortega, Tolima. Si tratta dell’omicidio di Aldinebin Ramos, membro illustre e uno dei cofondatori dell’associazione LGBTIQ+ Chaparral Diversa. Il fatto è avvenuto, quando Ramos si trovava a casa sua in compagnia di altre tre persone, tra le quali un minorenne. Due uomini armati hanno fatto irruzione nella casa entrando dal retro, e senza proferir parola, hanno fatto fuoco crivellandolo mortalmente con armi di grosso calibro il malcapitato. Oltre ad Aldinebin Ramos, i sicari hanno ucciso anche una donna identificata come María Nery Rojas Hernández; mentre un uomo di 26 anni sarebbe rimasto ferito, ora ricoverato all’ospedale Federico Lleras Acosta. Fortunatamente, il minore è stato risparmiato ed è tuttora sotto custodia della Polizia Nazionale colombiana. Diversi gruppi sociali hanno ripudiato l’omicidio di Aldinebin, persona fondamentale nel garantire e tutelare i diritti delle persone LGBTIQ+. “Aldinebin Ramos – ha scritto l’Associazione – è stato il nostro grande leader sociale, difensore dei diritti umani e promotore del gruppo, assassinato per fatti ancora non chiariti. Dall’associazione, Chaparral Diversa, ci rammarichiamo con enorme tristezza della tua tragica e anticipata scomparsa dalla vita terrena del nostro membro. Le nostre più sincere condoglianze alla famiglia, agli amici e ai parenti della comunità”.

