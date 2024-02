Santa Croce, scontro tra due auto e un tir. Grave un giovane

Scontro tra una Fiat Panda, una Renault ed un tir lo scorso pomeriggio, sulla provinciale Comiso-Santa Croce Camerina, nei pressi del mercato ortofrutticolo santacrocese. La peggio è toccata all’automobilista. I vigili del fuoco, infatti, hanno dovuto tagliare la copertura della Panda per estrarre il corpo del ferito che è stato immediatamente soccorso per essere trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono ritenute molto gravi dai sanitari Ferito anche il conducente dell’altra utilitaria trasportato pure al pronto soccorso del “Giovanni Paolo II” di Ragusa ma le condizioni non sembrano essere gravi. Sul posto i carabinieri di Marina di Ragusa e la polizia locale di di Santa Croce. I veicoli sono stati sequestrati.

