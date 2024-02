Ragusa. Un corso di difesa personale per gli operatori sanitari

L’assessorato alla Sanità e allo Sviluppo di Comunità del Comune di Ragusa, l’Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Ragusa e l’Azienda Sanitaria Provinciale organizzano un corso di difesa personale rivolto a medici e operatori sanitari. Il corso, intitolato “Sentiamoci più sicuri”, e voluto per fronteggiare il moltiplicarsi delle aggressioni nei confronti degli operatori sanitari, durante l’espletamento del loro servizio, da parte di utenti violenti, avrà la durata di tre mesi e mira ad istruire il personale sanitario alla gestione del pericolo nelle strutture medico ospedaliere, alla gestione dello spazio vitale e all’atteggiamento da tenere in caso di comportamenti aggressivi nei loro confronti. Il corso è rivolto a trenta partecipanti e inizierà il 23 febbraio per concludersi il 24 maggio 2024 e si svolgerà tutti i venerdì dalle 19.30 alle 20.30.

Il numero telefonico 3289029889 è disponibile per ottenere maggiori informazioni e per prenotare la partecipazione.

Salva