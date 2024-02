Il Carnevale delle farfalle sarà la vera novità in Sicilia…

Lo sappiamo bene è lo dicono da sempre anche i maggiori esperti: ridere fa bene. E non solo, essere di buon umore ci consente di affrontare al meglio le giornate, relazionarci con le persone in maniera positiva ed è estremamente contagioso. Ecco perché – come scrive Salvatore Battaglia Presidente Accademia delle Prefi, abbiamo creato una nuova rubrica dedicata al buon umore: “Ridiamoci Sopra…” Ma quest’anno come sarà il carnevale in provincia? A Ragusa ad esempio sarà solo il carnevale delle Farfalle oppure …..

“ai posteri l’ardua sentenza”

Salva