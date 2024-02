Protestano gli studenti dell’Istituto “Galileo-Ferraris” di Ragusa costretti a scioperare perché rimasti al freddo, in particolare nella sezione Meccanica dell’istituto, mentre alcuni studenti sono costretti a fare lezione in aule “accomodate” per tenere le lezioni, a causa di alcuni locali che sono stati dichiarati inagibili per infiltrazioni di acqua. Qualcuno dovrebbe intervenire! Ma chi?

