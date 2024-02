Giovedì grasso, menù ‘speciale’ nelle scuole di Modica

Oggi, in tutte le scuole del Comune di Modica si festeggia il “Giovedì Grasso” e verrà somministrato un menu progettuale Carnevale. Le feste e le ricorrenze sono da sempre caratterizzate da una moltitudine di tradizioni culinarie, nazionali e/o regionali. Il cibo rappresenta un mezzo di comunicazione, convivialità e condivisione, principi che ogni giorno – dichiara l’Assessore Facello – cerchiamo di offrire ai bimbi. Per enfatizzare la piacevolezza e l’allegria di questa ricorrenza, a fine pasto verranno offerte alle bambine e ai bambini, le chiacchiere. Le chiacchiere sono i dolci tipici del Carnevale, una festa molto amata da tutti, ma specialmente dai più piccoli. Per ricordare che il cibo è anche divertimento e godimento! Dal fine settimana poi, continua l’assessore – gli alunni delle scuole di Modica saranno protagonisti di momenti di festa e di allegria in piazza Santa Teresa a Modica alta e in piazza Matteotti nel centro storico. Allegria, feste, giochi, sfilate in maschera per godersi ore di condivisione e stare insieme.

Salva