Ragusa, l’arte della iblea e nazionale, piange la scomparsa del grande artista Franco Cilia. Ottantatré anni, nato proprio a Ragusa nel 1940, Cilia, pittore e scultore, e non solo, si è spento in serata per gli effetti tragici di una breve malattia. E’ stato uno degli esponenti artistici più in evidenza della città.

Salva