All’Alberghiero di Modica la due giorni di lettura e scrittura

Il 6 e 7 febbraio presso la sede dell’Istituto Alberghiero “Principi Grimaldi” di Via Sorda Sampieri si terrà una due giorni di lettura e scrittura creativa dal titolo “Sussurri di libri. Letture e lettori al Grimaldi”.

Il progetto ha come obiettivo la promozione della lettura e della scrittura creativa: questo permetterà ai ragazzi di acquisire nuove competenze legate ai linguaggi e alle parole, ma allo stesso tempo sarà strumento di crescita personale, motore di processi di partecipazione e inclusione sociale e culturale. La scommessa di questa proposta formativa è quella di guardare alla lettura e alla scrittura in modo funzionale per la costruzione della propria identità personale, emotiva e professionale.

Il percorso avverrà in presenza di esperti del settore: nelle due mattinate si avrà la presenza di uno stand della Mondadori di Modica, con persone qualificate che daranno agli alunni la possibilità di conoscere e consultare i libri più venduti per la loro età. Saranno presenti, inoltre, tre giornalisti: Salvatore Cannata, Chiara Scucces e Marco Scavino, che coinvolgeranno gli alunni in un laboratorio di scrittura. Infine parteciperanno all’incontro gli autori Roberto Carlo Deri e Gabri Vadalà, Luca Marchi, Lorena Spampinato.

I due giorni saranno svolti con il seguente programma: Martedì 6 febbraio

– 8:30-9:30 Incontro con referente della Mondadori durante il quale verranno presentati dei libri alla portata degli alunni per stuzzicare la loro curiosità;

– 9:45-10:45 Incontro con gli autori Roberto Carlo Deri e Gabri Vadalà;

– 11:00-12:00 Incontro con l’autore Luca Marchi;

– 12:00-13:10 Laboratorio a scelta degli alunni in base alle loro preferenze (si lavorerà a classi aperte) tra laboratorio giornalistico (con la presenza di Salvatore Cannata, Chiara Scucces e Marco Scavino su diverse tematiche);

laboratorio di “narrativa dell’improvvisazione” (a partire dalla lettura di un passo di un testo, si chiede agli alunni di continuare improvvisando, inventandone lo sviluppo narrativo).

Mercoledì 7 febbraio

– 8:30-9:30 Lettura testi presso lo stand Mondadori;

– 9:45-10:45 Incontro con l’autrice Lorena Spampinato;

– 11:00-13:10: Laboratorio a scelta degli alunni in base alle loro preferenze (si lavorerà a classi aperte) tra laboratorio giornalistico (con la presenza di Salvatore Cannata, Chiara Scucces e Marco Scavino su diverse tematiche);

laboratorio di “narrativa dell’improvvisazione” (a partire dalla lettura di un passo di un testo, si chiede agli alunni di continuare improvvisando, inventandone lo sviluppo narrativo).

Seguiranno i lavori in via Sorda Sampieri i docenti: Ammatuna, Gambuzza, Interlandi, Lo Faro, Nigro, Ruta, Scivoletto.