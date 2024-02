Spacciava nei pressi di un bar a Vittoria. Arrestato

Gli Agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. di Vittoria hanno tratto in arresto un pregiudicato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, l’attenzione del personale operante veniva attirata daun sospetto andirivieni di persone, proprio nelle immediate vicinanze del bar dove si trovava il giovane che, dopo essersi intrattenuti pochi secondi con lo stesso, si allontanavano velocemente.

In considerazione degli strani movimenti accertati, gli investigatoriprocedevano al controllo del giovane che mostrava uno stato di insofferenza e agitazione.

Sottoposto a perquisizione, venivano rinvenute due campanelline termosaldate in cellophane contenenti cocaina, pronte per la cessione a terzi assuntori e la somma di 90 euro in banconote di vario taglio, provento dell’illecita attività.

La successiva perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione permetteva altresì di rinvenire ulteriori dosi di cocaina, per un peso complessivo di 4 grammi e del materiale necessario per il peso ed il confezionamento dello stupefacente.

Stante quanto rinvenuto il ventunenne arrestato, espletate le formalità di rito, veniva condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Salva