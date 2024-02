Nascerà a Modica un centro educativo per le giovani generazioni

Sarà realizzato nei prossimi mesi a Modica un centro socio-educativo per far sognare e orientare bambini e ragazzi, ai quali sarà data l’opportunità di poter esplorare le strade e i percorsi per sapere sognare e per contribuire allo sviluppo delle loro capacità. Il centro sarà realizzato grazie a un finanziamento regionale di 100 mila euro. Il nuovo centro, è stato pensato dall’ assessore alle politiche sociali ed educative del comune di Modica, Chiara Facello, e sarà realizzato grazie a un emendamento inserito nell’ultima finanziare regionale dall’ On. Ignazio Abbate. Il progetto mira a stimolare percorsi educativi e a orientare i ragazzi nelle loro scelte future, ma anche a garantire una maggiore presenza di servizi educativi per i minori nel territorio comunale, soprattutto in quelle aree poco servite dagli enti di terzo settore, con lo scopo di andare a recuperare proprio chi rimane indietro.

