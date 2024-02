Marina di Ragusa. Motori già accesi al Circolo Velico Kaucana

Motori già accesi al Circolo velico Kaucana, in particolare presso la sede invernale all’interno del porto turistico di Marina di Ragusa, che farà da cornice alla prima tappa nazionale dell’Italia Cup Ilca. Fervono i preparativi, dunque, in quanto mancano ormai una manciata di giorni per l’avvio del grande evento sportivo atteso dagli appassionati della vela e non solo. Arrivano già i primi equipaggi, che cominciano a tastare il terreno o meglio a provare il campo di regata e, nel contempo, si organizza in ogni minimo dettaglio l’accoglienza, l’intrattenimento e, ovviamente, la competizione sportiva.

Ma in questo caso non si tratta solo di sport, ma anche di impegno sociale: la classe Ilca Italia ha deciso, infatti, di avviare una campagna di comunicazione per sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto al fenomeno della violenza sulle donne e si darà il via a questa campagna proprio in occasione della prima tappa dell’Italia Cup a Marina di Ragusa, in partnership con istituzioni e associazioni di volontariato.

Il progetto ha trovato l’entusiasmo del Cvk che vuole dare ampio risalto all’iniziativa promuovendo proprio venerdì mattina, alle ore 10, prima del primo coach meeting, un momento di riflessione che mira a puntare i riflettori su un tema tanto attuale quanto importante, anche in ragione del fatto che proprio lo sport può essere promotore di una cultura dell’identità di genere sottolineando il messaggio che una società libera dalla violenza e dagli stereotipi di genere è ciò di cui i giovani hanno prepotentemente bisogno. Già da qualche tempo il Circolo velico Kaucana ha cercato di promuovere le pari opportunità nel mondo della vela e non è un caso se della squadra Fair Sail fa parte un certo numero di brave e determinate veliste. Del resto, proprio nello sport della vela la presenza femminile sta velocemente crescendo, tanto che ai giochi olimpici di Parigi del 2024 la regata con equipaggi misti diventerà specialità olimpica, perché sulla barca le quote rosa e la componente maschile possano avere gli stessi ruoli e le stesse possibilità. L’evento di venerdì mattina dà quindi una ragione in più per prendere parte come spettatori meravigliati e sportivi appassionati alla prima tappa dell’Italia Cup classe Laser 2024, manifestazione sportiva dai grandi numeri che animerà il porto turistico di Marina di Ragusa, con oltre 350 atleti ed equipaggi provenienti da tutta Italia e non solo, fino a lunedì pomeriggio, giornata conclusiva della tappa.

