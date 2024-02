Resoconto politico/sociale Gennaio 2024…di Danilo Maci

Il 20 marzo 2020(anno di grande confusione e disinteresse verso tutto ciò che non fosse covid), Bill Gates registra ufficialmente il brevetto Cryptocurrency 060606, visionabile online (però è in inglese, dovrete sforzarvi). Un progetto già in atto per collegare l’essere umano ad un server centrale che genera criptovalute, ovvero monete digitali attraverso una nanotecnologia capace di trasmettere e ricevere input dal cervello e di influenzare lo stesso con stimoli elettrici ogni qualvolta l’essere umano lo renda necessario.

In aggiunta a ciò Gates ha acquistato e continua ad acquistare/sottrarre migliaia di terreni agricoli in tutto il mondo, in un momento di crisi agricola globale, e non sembra per piantare pomodori, non è il suo campo.

Nel frattempo..

Pochi mesi fa la presidente della banca centrale Christine Lagarde annuncia l’avvento dell’euro digitale, che poco a poco(cioè quando la massa lo accetterà per consuetudine) sostituirà il contante. Questione di pochi anni.

Intanto..

Il 30 Gennaio 2024 il consiglio dei ministri presieduto da Giorgia Meloni dà il via libera alla nuova app IT WALLET, un contenitore digitale di tutti i dati sensibili(a breve anche economici), sostanzialmente un’ anticamera al suddetto brevetto del sig. Gates e del progetto digitale europeo.

Dulcis in fundo..

Il 28 Gennaio 2024, Elon Musk, come preannunciato durante il 2020, ha portato a compimento il suo progetto chiamato Neuralink, cioè l’installazione di un chip capace di trasmettere e ricevere input, all’interno di un cervello umano tramite operazione invasiva.

Nessun allarmismo. Godiamoci un bel piatto di pasta alle larve nel frattempo, come raccomandano, per la nostra saluta, sempre e comunque, ci mancherebbe.

Danilo Maci

