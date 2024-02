Sinistra Italiana Ragusa aderisce al Comitato per la ferrovia

“La federazione di Ragusa di Sinistra Italiana aderisce al comitato

per il collegamento ferroviario tra l’aeroporto di Comiso e

l’aeroporto di Catania, ritenendo strategica ed importante questa

infrastruttura che finalmente creerebbe un collegamento ferroviario

diretto tra la provincia iblea e Catania, da sempre mancante. Vogliamo

che lo sviluppo della nostra terra avvenga in modo innovativo e

sostenibile, e una ferrovia con tempi di percorrenza contenuti

porterebbe ad una sensibile diminuzione del traffico privato e merci

stradale, e un miglioramento dei servizi e della qualità della vita

per i cittadini iblei e i turisti che scelgono di visitare la nostra

provincia. Per questo è importante che tutti i soggetti istituzionali,

politici, sociali ed economici lavorino insieme in un comitato che

spinga le istituzioni nazionali e regionali e Rete Ferroviaria

Italiana a realizzare il prima possibile questa necessaria opera”.

