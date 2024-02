Da Modica a Hollywood: il trionfo del modicano Joseph Lu

Quando la passione e l’entusiasmo indefettibili ti portano a non mollare mai, a proseguire speditamente verso l’ambito traguardo, a ricercare quel “one moment in time” come cantava Whitney Houston che ti ripaga di ogni fatica, di ore ed ore incessanti e di ogni notte insonne passate ad esercitarti al pianoforte per sfiorare la perfezione ed insieme l’eternità, di ogni attimo speso per la tua Mus(ic)a per la quale nessun sacrificio è eccessivo.

Ne sa qualcosa il pianista internazionale Joseph Lu al secolo Giuseppe Lucenti siciliano doc di Modica ed orgoglio italiano nel mondo. La sua emozionante vittoria in questa ultima edizione dei World Entertainment Awards di Hollywood L.A. per la sezione “Best Classical Awards” con la sua intensa composizione “Memories”è la riprova che gli eccellenti risultati sono figli della costanza e della speranza accompagnate da un talento naturale così puro e cristallino da suscitare al contempo ammirazione e commozione. Il tocco magico delle sue dita sulla tastiera ha incantato pubblico ed addetti ai lavori a tal punto che la RM Production di Milano rappresentata dalla intraprendente Dottoressa Isabell Stasi lo ha individuato come primario artista tra i suoi rappresentati e, insieme al grande Maestro Vince Tempera, agli sponsor PATRIUS e MECHANICAL e alla nostra testata INFORMAZIONE QUOTIDIANA IQ in veste di media partner esclusivo degli eventi della stessa RM PRODUCTION, ha sostenuto fortemente le sue candidatura e vittoria.

Legame viscerale quello di Joseph per la sua terra di origine e la sua famiglia e la Sicilia sarà certamente la prima tappa di una serie di eventi musicali che la RM PRODUCTION organizzerà a breve per dare al pubblico l’emozione unica di ascoltarlo con una grande orchestra di prestigio diretta dal Maestro Vince Tempera. Inoltre, anche lui come tanti altri grandi artisti ha alle spalle una famiglia solida ed unita che gli ha consentito di dedicarsi con serenità alla sua espressione musicale, poiché solo così emergono personaggi di elevato livello ma di profonda umiltà che con la loro lodevole continuità nel perseguire i propri splendidi sogni e le proprie giuste ambizioni costituiscono un esempio che tutti gli artisti e in particolare quelli più giovani dovrebbero imitare.

E intanto il volo di Joseph da oggi sarà ancora più alto ma sempre cullato con dolce vigore dalle sue note che arrivano dritte al cuore e sono specchio di un’Anima bella che sa come parlare alle altre Anime e rendere il mondo un luogo migliore attraverso il potere catartico e taumaturgico dell’arte sublime delle melodia ed armonia.

