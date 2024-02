Modica Calcio. L’orgoglio rossoblù nella mostra del 18 febbraio

Sarà una vera e propria festa rossoblù. Il 18 febbraio, subito dopo il match casalingo con la Leonzio, si apriranno le porte della sede del tifo organizzato modicano per ospitare una mostra che ripercorre 90 anni storia. Gli ultras hanno raccolto tantissimo materiale grazie alla collaborazione di tutti gli sportivi modicani che hanno messo a disposizione i propri cimeli. Sarà un’occasione per ripercorrere gioie e delusioni, vittorie e sconfitte attraverso ricordi di personaggi che contribuito a costruire la storia della società calcistica più antica della Contea. Nell’occasione verranno consegnati particolari riconoscimenti a chi ha lasciato un’impronta indelebile lungo questo cammino. E così sarà l’occasione per riabbracciare gli ex Presidenti Terranova e Macauda, i familiari di due straordinarie icone come Pietro Scollo e Antonio Aurnia. E ancora gli eredi di due tifosi iconici come Turi Gintoli e Nele Antoci, di un tifoso fedelissimo come Nele Vernuccio e i giornalisti Salvatore Cannata e Giuseppe Ragona che hanno raccontato alcune delle imprese più belle del Modica Calcio.

