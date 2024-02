Primo corso di difesa personale femminile ospitato a Modica

La palestra dell’Asd Shijun Pu Kan ha ospitato a Modica, domenica scorsa, il primo corso di difesa personale femminile, guidato dal maestro Concetto Assenza, cintura nera 6° dan di karate. All’iniziativa ha partecipato anche il presidente del comitato provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi. “Entusiasmante la presenza femminile –

spiega il maestro Assenza – le donne presenti hanno infatti seguito attentamente la lezione durante la quale ho avuto modo di illustrare le diverse tecniche di difesa”. È stata evidenziata la necessità di questo corso, considerata la recrudescenza che ha assunto oggi la violenza nei confronti delle donne, molte volte purtroppo con epiloghi

anche tragici. “Questo corso – ha spiegato ancora il maestro Assenza – è una nuova iniziativa che potrà indirizzare le donne presenti, e quante vorranno seguirlo, a intraprendere un percorso specialistico di difesa, che le renda più sicure e consapevoli di potersi difendere da una aggressione”. “Ringrazio tutte coloro che hanno partecipato – ancora il maestro Assenza – per la fiducia che mi hanno concesso, come ringrazio i miei collaboratori per aver reso fattibile l’incontro. Un ringraziamento anche al presidente Cassisi”. “Molto interessante – sostiene quest’ultimo – avere potuto prendere parte a questo momento perché mi ha dato la possibilit à di verificare la grande attenzione con cui è stato trattato un tema così delicato. Rivolgo gli auguri di buon lavoro al maestro Assenza certo che proseguir à lungo questa stessa linea, molto proficua, anche per il prossimo futuro”.

