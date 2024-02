L’Olio Dop Monti Iblei tra i banchi di scuola

L’olio dop tra i banchi di scuola. Una giornata di studio (Educational tour) dedicata interamente all’olio dop dei monti Iblei con una parte teorica (che sarà caratterizzata dalla relazione del capo panel Giuseppe Cicero e del presidente del Consorzio di tutela Giuseppe Arezzo) e una parte dedicata alla cucina con la preparazione di un

piatto elaborato dagli studenti dell’Alberghiero utilizzando l’olio dop. Un olio dal profilo organolettico importante, ma soprattutto un prodotto con proprietà salutistiche integre e alti valori nutrizionali. L’Educational tour è organizzato e coordinato da Dos Sicilia, l’associazione di consorzi per la promozione e valorizzazione di produzioni tipiche agroalimentari siciliane a marchio Dop, Igp e Qs. La mission di Dos Sicilia è favorire lo sviluppo e il progresso in campo alimentare della Regione Siciliana. La manifestazione si svolgerà il prossimo 19 febbraio nella sede dell’istituto alberghiero Galileo Ferraris di Ragusa. Il progetto si pone come obiettivi primari quelli di insegnare a leggere l’etichetta, riconoscere e apprezzare le qualità dell’olio dop e il legame che unisce marchio, territorio e tradizione. Si tratta, in questo senso, di un percorso a sostegno dell’olivicoltura e di sensibilizzazione sulle tematiche dell’educazione alimentare, della sostenibilità e della tutela ambientale. Gli

studenti possono scoprire i temi fondanti della coltivazione, della produzione e della corretta alimentazione.

