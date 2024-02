L’Avimecc Volley Modica ospita Sabaudia. Distefano: “Squadra in crescita, sarà una gara dura”

Archiviato il meritato successo ottenuto in casa della Del Car Lecce, l’Avimecc Volley Modica è attesa da un doppio confronto casalingo che potrebbe tracciare un percorso interessante per la classifica del campionato di serie A3 dei biancoazzurri di coach Enzo Distefano.

Il primo dei due match del “PalaRizza” vedrà i “Galletti” ospitare domenica pomeriggio alle 16 la Plus Volleyball Sabaudia, sestetto laziale che occupa la terzultima posizione in classifica, ma che ha mostrato segni di crescita importante riuscendo a ottenere punti anche con squadre di “spessore” del girone Blu.

A tenere alta l’attenzione del gruppo che a dire il vero non ha mai “abbassato la guardia” è il tecnico biancoazzurro che come sempre sta preparando la sfida curando ogni minimo dettaglio consapevole che in Terza Serie nessuna gara va data per scontata fino all’ultimo pallone messo a terra.

“A Lecce – spiega coach Enzo Distefano – siamo scesi in campo con le idee chiare di quello che dovevamo fare e ci siamo riusciti – ora stiamo lavorando per la partita con Sabaudia di domenica che non sarà sicuramente semplice. Loro sono una squadra in grande crescita con un allenatore di tutto rispetto e delle buone individualità in diversi reparti. Nelle ultime partite hanno fatto punti e hanno battuto squadre come Palmi, quindi sappiamo già che sarà partita dura e che dobbiamo scendere in campo subito con la massima determinazione. Noi – continua – siamo già concentrati per questa partita sperando che il pubblico come ha sempre fatto ci dia una mano perchè nelle gare casalinghe per noi è stato determinante. Abbiamo capito che tutte le partite di questo campionato sono insidiose, dunque, – conclude il tecnico biancoazzurro – andremo in campo con la giusta concentrazione e con la tensione che serve in queste gare e il morale alto dopo la vittoria di Lecce in questo senso può aiutarci”.

Anche i giocatori dell’Avimecc Volley Modica sono convinti che battere Sabaudia non sarà facile, ma la voglia di sfruttare il momento e di giocare al “PalaRizza”, dove il sestetto della Contea si esprime al meglio è un motivo in più per cercare i tre punti e continuare a scalare posizioni in classifica.

“Sabaudia è una squadra che rispetto all’inizio di stagione è cresciuta tantissimo – dichiara Paolo Cascio – sia sulla fase sideout, sia sulla fase break, inoltre battono bene, ma noi vogliamo confermare la nostra classifica e quindi dovremo partire con la giusta aggressività soprattutto in battuta per cercare di ripetere il successo della partita di andata. Quella di Lecce – continua – è stata una partita che ci ha tirato su il morale, dove siamo stati bravi a partire con la giusta aggressività, siamo riusciti a metterli subito in difficoltà e alla fine la vittoria è stata più che meritata. Il nostro obiettivo – conclude Paolo Cascio – è intanto arrivare nella griglia dei play off, poi cercheremo di fare del nostro meglio e di arrivare il più avanti possibile”.

