Ragusa in Movimento. Via Imera nel totale degrado,si intervenga

“Situazione da verificare in via Imera, una parallela di via Palma di Montechiaro. Da dove abbiamo ricevuto le segnalazioni di numerosi cittadini”. Così il presidente dell’associazione politico culturale Ragusa in movimento, Mario Chiavola, pronto a inoltrare sulla questione una segnalazione agli uffici comunali competenti. “Intanto – precisa Chiavola – mi mettono a parte dello stato a dir poco disastroso in cui versano alcuni tratti dei marciapiedi della via in questione. Sono impercorribili e possono determinare situazioni di insicurezza proprio a danno di chi ci si trova a passare. Ora, siccome una delle caratterizzazioni della campagna elettorale dell’attuale sindaco era stata proprio quella legata alla sicurezza dei pedoni, auspico che la situazione possa tornare sotto controllo e che, soprattutto, si proceda con il rifacimento dei tratti ammalorati che, sinceramente, non possono più attendere oltre”. “In più – aggiunge Chiavola – ci evidenziano la presenza di auto abbandonate in zona da almeno tre anni. Non se ne sa nulla. E invito, anche in questo caso, gli uffici comunali competenti a verificare in che modo la situazione possa essere resa normale. Naturalmente, l’ingombro creato da queste vetture crea condizioni di disagio ai residenti della zona”.

