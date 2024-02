Il bimbo modicano abbandonato a Ragusa resta agli affidatari

Resta ancora con i genitori affidatari il neonato abbandonato dalla madre fisiologica modicana il 4 novembre 2020, in attesa della decisione del Tribunale dei minori che per la fine di gennaio aveva decretato la riconsegna del piccolo a quest’ultima e che, invece, ha avviato un’ulteriore attività istruttoria. Partorito in una casa di Modica, fu consegnato dalla donna al padre naturale che finse di trovarlo vicino ai cassonetti dei rifiuti di via Saragat a Ragusa. Nell’ambito della vicenda giudiziaria, il padre naturale è stato condannato a due anni di pena per abbandono di minore e privato della responsabilità genitoriale. L’uomo, difeso dall’avvocato Michele Sbezzi, ha fatto ricorso in Appello e comparirà davanti ai giudici il 5 aprile. La madre naturale sarà, invece, ,processata nell’udienza del prossimo 9 febbraio per abbandono di minore in concorso.

