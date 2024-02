Per il Santa Croce calcio la temibile trasferta di Milazzo

La quinta giornata del campionato di Eccellenza propone al Santa Croce calcio la sfida in trasferta contro il temibile Milazzo. La squadra di mister Carmelo Di Salvo a secco di punti dal 3 novembre, da domenica scorsa è diventata fanalino di coda della classifica che ad oggi condannerebbe i biancazzurri alla retrocessione diretta. Eppure, nonostante, la pesante sconfitta contro la capolista Enna, si sono visti discreti miglioramenti in termini di gioco e d’intensità, ma le molte amnesie difensive sono state pagate a caro prezzo. Mister Di Salvo, comunque, non demorde e insieme ai suoi uomini, finché ci saranno speranze crede fortemente alla salvezza che a suo dire è nelle corde della squadra. Intanto la società ha provveduto a saldare la seconda tranche dell’iscrizione al campionato togliendosi anche quest’altro debito e a tal proposito il direttore Salvatore Barravecchia ha interrotto il silenzio stampa:

“Voglio complimentarmi con il nuovo gruppo dirigenziale per il grande sforzo che sta facendo. Dopo il patatrac di novembre c’era il serio rischio di scomparire, ma grazie a questo gruppo di appassionati che hanno a cuore i colori di questa società, questo è stato evitato. La società è riuscita a ripianare il debito con la Lega, saldando la restante tranche dell’iscrizione e mi pare d’obbligo ringraziare il presidente Morgana per la comprensione che ha avuto nei nostri confronti. L’opera di risanamento della società sta continuando senza soste e devo dire che oramai manca davvero poco e questo, ripeto grazie a questi uomini che si stanno spendendo per la causa. Detto questo, abbiamo un altro obiettivo che ci siamo posti e vale a dire quello del mantenimento di questa categoria. L’impresa non è delle più facili, ma fino a quando avremo una flebile speranza noi lotteremo per ottenere il nostro obiettivo. Domenica andremo a Milazzo e certamente non sarà una gara facile, ma noi abbiamo il dovere di provarci e quindi cercheremo di fare la nostra partita. La società ripeto sta facendo degli sforzi enormi e la squadra deve ripagarla impegnandosi al massimo”.

La gara si giocherà domenica pomeriggio e avrà inizio alle ore 15.00. A dirigere la contesa sarà il signor Giovanni Marco Arena della sezione di Palermo che sarà assistito dai signori Figuccia e Barone entrambi della sezione di Marsala..

