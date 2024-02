Polemiche a Scicli sui nuovi limiti di velocità

È polemica a Scicli sui nuovi limiti di velocità in centro e in periferia. A fomentare la protesta, per le multe rilevate per eccesso di velocità è il comitato “Cambiare Scicli”, che ritiene che l’uso degli autovelox “serve solo “per fare cassa”. Il problema principale, secondo il comitato, potrebbe essere ricercato nel limite di velocità fissato a 30 km/h in alcune strade che attraversano i centri abitati di Scicli e borgate. Per il presidente di CS, Giuseppe Implatini, tali provvedimenti dovrebbero rispettare la direttiva del Ministero dei Trasporti, che stabilisce – sostiene Cambiare Scicli” particolari condizioni per abbassare il limite generale di 50 km/h nei centri abitati. Per tale ragione abbiamo chiesto l’accesso agli atti, per verificare il rispetto di dette condizioni. Appare evidente – continua il Comitato Cambiare Scicli – che la “responsabilità politica di tale utilizzo dell’autovelox ricade sul Sindaco di Scicli”. Implatini critica Marino di non essersi attivato per “ripristinare i limiti generali di velocità di 50 km/h, stabiliti dal vigente codice della strada”.

