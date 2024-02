Scicli. La Regione ha espropriato la Fornace Penna di Punta Pisciotto

La Regione Siciliana ha espropriato la Fornace Penna di Punta Pisciotto a Sampieri.

Con decreto n.93 del 2 febbraio 2024, oggi, il dirigente generale dell’Assessorato Regionale ai Beni Culturali Mario La Rocca ha emesso il decreto con cui “è pronunziata l’espropriazione definitiva e autorizzata l’occupazione permanente e definitiva in favore del Demanio della Regione Siciliana, ramo archeologico, artistico e storico degli immobili costituenti la Fornace Penna”.

A darne notizia è il sindaco di Scicli, Mario Marino.

L’indennità di espropriazione corrisposta ai 26 eredi del manufatto di archeologia industriale conosciuto nel mondo anche come “la Mànnara” del Commissario Montalbano, è di 534,668,38 euro totali.

Quindici le ditte concordatarie, 11 le ditte non concordatarie, come spiega l’assessore Vincenzo Giannone, che specifica come la Sovrintendenza di Ragusa “è stata incaricata delle operazioni di trascrizione e voltura degli immobili”.

“Il nostro impegno è ora a reperire grazie al fondamentale aiuto della Giunta di Governo regionale le somme necessarie per avviare la salvaguardia del monumento” ha dichiarato stamani il sindaco di Scicli Mario Marino.

